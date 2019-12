Der Niederländer kennt München aus seiner Zeit bei der zweiten Bayern-Mannschaft (2013-15) und sorgte in der Vorsaison mit Ajax Amsterdam für Furore. Mit aufregendem Fußball verpasste er nur knapp das Champions-League-Finale. Sollte Bayern anrufen, würde er nichts ausschließen, sagte ten Hag jüngst.



Am Montag schloss er zumindest ein kurzfristiges Engagement in München aber aus. "Ich kann bestätigen, dass ich diese Saison bei Ajax bleibe", sagte der 49-Jährige. Ten Hag ist vertraglich bis 2022 an Amsterdam gebunden.

Bildquelle: Reuters