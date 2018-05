Leni Breymaier ist für eine Mitgliederbefragung zur GroKo. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die baden-württembergische SPD-Landeschefin Leni Breymaier befürwortet einen Mitgliederentscheid über die Frage einer Neuauflage der Großen Koalition im Bund.



"Bei diesem gespaltenen Bild würde ich mir sehr wünschen, dass wir dann auch die Mitglieder einbeziehen und befragen", sagte Breymaier am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg". Breymaier mahnte an, nichts zu überstürzen. Aus ihrer Sicht sei die Groko am 24. September abgewählt worden.