Dreyer glaubt, dass es keine SPD-Mehrheit für eine GroKo gibt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht in der SPD keine Mehrheit für eine Große Koalition im Bund. "Es sind in der Partei viel weniger als 50 Prozent", sagte die SPD-Politikerin.



Für eine Große Koalition spreche, dass die Partei Verantwortung für Mitgestaltung übernehmen und ihre Herzensthemen einbringen könne, sagte Dreyer. Gespräche könnten durchaus aber auch zur Duldung einer CDU-Minderheitsregierung mit einem Tolerierungsvertrag führen, so Dreyer weiter.