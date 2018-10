Das Time Warner Center wurde evakuiert. Quelle: reuters

An den früheren US-Präsidenten Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und den Fernsehsender CNN sind Pakete mit mutmaßlichen Sprengsätzen geschickt worden. Laut Secret Service wurden die Pakete an Obama und Clinton von Beamten abgefangen.



Beim CNN-Büro in New York ging das verdächtige Paket hingegen ein. Das im Time-Warner-Gebäude gelegene Büro wurde evakuiert. Am Montag war bereits ein Sprengsatz im Briefkasten des Milliardärs George Soros gefunden worden.