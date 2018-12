Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Bayer-Chef Werner Baumann lehnt eine Aufspaltung des Unternehmens in einen Agrarchemie- und einen Gesundheitskonzern ab. "An diesen Einwürfen beteiligen wir uns nicht", sagte Baumann der "Börsen-Zeitung".



"Auch wenn die Wertschöpfungsketten an manchen Stellen getrennt sind, so profitieren alle unsere Geschäfte sehr stark von unserer Infrastruktur", so Baumann weiter. Seit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto wird vermehrt über eine mögliche Aufspaltung des Konzerns diskutiert.