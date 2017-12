Zu den vielbeschworenen Argumenten, mit denen manche sich die Übernahme schön reden wollen, gehört auch der Umstand, dass Opel bislang nur in Europa verkauft wird. Das Vertriebsnetz von PSA, so die Experten, könnten neue Absatzmärkte in Amerika und in China eröffnen. Doch von dieser These hält Dudenhöffer wenig: "Es lohnt sich für Opel nicht, nach China zu exportieren. Man bräuchte Milliarden, um die Marke dort bekannt zu machen. Das lohnt sich nicht in einem Land, in dem es genügend Kleinwagenmarken gibt."