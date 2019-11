Ein Kampfpanzer Leopard 2 fährt auf einem Übungsfeld.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Wegen des Einsatzes der von Deutschland an die Türkei gelieferten "Leopard 2"-Panzer in Nordsyrien droht neuer Streit. Die "Bild"-Zeitung hat berichtet, dass das Waffensystem möglicherweise an die mit der Türkei verbündeten Rebellen weitergegeben wurde.



Die Bundesregierung hatte der Türkei zwischen 2006 und 2011 insgesamt 354 "Leopard 2" geliefert - ohne Auflagen für den Einsatz zu erteilen. Dem Nato-Partner war es lediglich untersagt worden, die Panzer an Dritte zu verkaufen oder zu verschenken.