Duma in der Region Ost-Ghuta. Archivbild Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Die Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) haben Visa für ihre Reise nach Syrien erhalten, um dort den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Duma zu untersuchen. Das sagte Syriens UN-Botschafter Baschar al-Dschafari in New York.



Die Experten sollten in zwei Gruppen heute und morgen im Land eintreffen, um zu untersuchen, was genau in der Stadt vorgefallen ist. Bei dem Angriff sollen nach unterschiedlichen Angaben zwischen 42 und 85 Menschen getötet worden sein.