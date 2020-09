Kassym-Schomart Tokajew, Präsident von Kasachstan. Archivbild

Bei schweren Ausschreitungen sind im Süden der zentralasiatischen Republik Kasachstan laut Behörden mindestens acht Menschen getötet worden. Innenminister Jerlan Turgumbajew zufolge gebe es auch 40 Verletzte. 49 Menschen seien nach den Unruhen in der Region Kordaj im Gebiet Schambyl festgenommen worden.



Präsident Kassym-Schomart Tokajew ordnete an, die Ursachen zu klären. Möglich sei ein ethnischer Konflikt in der von Duganen - einer muslimischen chinesischen Minderheit - bewohnten Region an der Grenze zu Kirgistan.