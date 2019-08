Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die CSU will den Klimaschutz mit Anreizen für die Konjunktur verbinden. Das Ziel sei: "Mehr Wachstum und weniger CO2." Das sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, der "Welt".



Die doppelte Herausforderung von Konjunktur und Klima könne "zu einer doppelten Chance werden, wenn wir beides miteinander verbinden." Die CSU will Arbeitnehmer entlasten und nachhaltige Mobilität fördern. Zudem sollen Milliarden in Klimainnovationen und Klimainvestitionen gesteckt werden.