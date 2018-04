Der Verdächtige will sich zu den Vergewaltigungsvorwürfen äußern. Quelle: Hans-Peter Reichartz/dpa

Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer 19-Jährigen in einem Fußballfanzug hat sich der Tatverdächtige zu einer Aussage bereit erklärt. Der 30-Jährige aus Mönchengladbach hatte sich freiwillig in einer Haftanstalt in NRW gemeldet, um wegen einer anderen Straftat eine mehrmonatige Freiheitsstrafe anzutreten.



Gleichzeitig hat sein Anwalt der Polizei mitgeteilt, dass der Mann bereit sei, Angaben zum Tatvorwurf zu machen. Die 19-Jährige aus Bonn wurde inzwischen als Zeugin vernommen.