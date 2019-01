Polizeibeamte stehen vor dem Eingang zur Pizzeria «Sorbillo».

Quelle: Cesare Abbate/ANSA/AP/dpa

In Neapel ist vor einer international bekannten Pizzeria eine Bombe explodiert. Der Sprengsatz beschädigte den Eingang des Restaurants Sorbillo im historischen Zentrum der italienischen Stadt. Verletzt wurde niemand.



Der Präsident des Abgeordnetenhauses in Italien, der Neapolitaner Roberto Fico, stellte einen Bezug zur Mafia her. Die Camorra ist in Neapel aktiv und verdient auch mit Erpressung ihr Geld. Immer wieder werden Geschäfte bedroht, die kein Geld an die Clans zahlen.