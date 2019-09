Der US-Präsident will im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten und die Demokraten erneut schlagen. Der Ton des 73-jährigen Republikaners gegenüber seinem politischen Gegner ist nicht erst seit den jüngsten Vorwürfen aus dem demokratischen Lager scharf. In der Ukraine-Affäre sieht sich Trump wieder einmal als Opfer einer "Hexenjagd" - wie schon zuvor in der Russland-Affäre um den Vorwurf geheimer Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteams und Moskau. Öffentlich gibt sich Trump überzeugt, dass die Demokraten sich letztlich selbst schaden, wenn sie ihn des Amtes entheben wollen.

Bildquelle: picture alliance/ZUMA Press