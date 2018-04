Genehmigt sind die Schilder für ein Diesel-Fahrverbot noch nicht. Quelle: Jan Dube/Umweltbehörde Hamburg (BUE)/dpa

Die Hamburger Umweltbehörde hat nur einen Tag nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bereits ein Foto mit dem Entwurf für Fahrverbotsschilder getwittert. Sie sollen ebenso wie Schilder für Ausweichrouten in Kürze bestellt werden.



Unter einem Durchfahrtsverbotsschild steht der Hinweis, dass das Verbot für Dieselautos bis zu einer bestimmten Euroklasse gilt. In Hamburg müssen Autofahrer bereits in zwei Monaten mit Diesel-Fahrverboten an zwei Straßen rechnen.