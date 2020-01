Leonid Sluzki, Chef des Außenausschusses im russischen Parlament.

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/Archivbild vom 20.03.2014

Russland hat den Plan des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Truppen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland Libyen zu entsenden, kritisiert. Die Entscheidung des türkischen Parlaments sei alarmierend, sagte Außenpolitiker Leonid Sluzki.



Erdogan will mit einer Truppenentsendung die international anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in Tripolis stützen. Russland unterstützt in dem libyschen Machtkampf dagegen den abtrünnigen General Chalifa Haftar.