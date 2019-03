Eine Karnevalistin in Köln.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Auch kurz vor den geplanten Rosenmontagszügen müssen sich die Narren am Rhein Sorgen wegen Sturm und Regen machen. Tief "Bennet" werde mit Geschwindigkeiten von bis 80 Kilometern pro Stunde über Nordrhein-Westfalen hinwegfegen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit.



Die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf müssten mit Böen der Windstärke 8 bis 9 rechnen. In Mainz werde der Sturm nach wohl erst am Nachmittag ankommen. Über mögliche Absagen der Umzüge wurde noch nicht entschieden.