Schwarze und grüne Spielfiguren auf einem Wahlzettel. Symbolbild

Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt haben sich in einem gemeinsamen Interview offen für ein schwarz-grünes Bündnis gezeigt. Es gebe "keine natürlichen Koalitionspartner mehr", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag".



Göring-Eckardt sieht in einem solchen Bündnis eine Chance: "Dass Grüne und Union im Parteienspektrum weiter auseinanderliegen als SPD und Union, könnte dem Land guttun, weil es zu mehr Zusammenhalt führt."