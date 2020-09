Das Stadwappen von Mönchengladbach am Rathaus Abtei. Archivbild

Quelle: Jana Bauch/dpa

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland hat das Vorgehen der türkischen Polizei gegen Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als vollkommen inakzeptabel bezeichnet. "Ich finde es verheerend, was da passiert ist", sagte Gökay Sofuoglu der "Welt".



Am Rande des Europa-League-Spiels (1:1) der Gladbacher bei Basaksehir Istanbul hatten Polizisten am Donnerstagabend den Borussen-Fans Fahnen abgenommen, weil diese christliche Symbole gezeigt hätten. Dabei handelte sich um das Stadtwappen Mönchengladbachs, in dem unter anderem ein Kreuz abgebildet ist.