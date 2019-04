Hecking, der zuletzt immer wieder "perspektivisch" sein Interesse am Job des Bundestrainers bekundet hatte, und die Fohlenelf hatten zuletzt alles andere als auf einer Linie gewirkt. "Ich stelle mich vor die Mannschaft, wo ich kann. Aber heute bin ich zum ersten Mal mit diesen 45 Minuten überhaupt nicht einverstanden", sagte Hecking nach der Pleite in Düsseldorf, als es schon nach 16 Minuten 0:3 gestanden hatte. Auch Sportdirektor Max Eberl gab nach Schlusspfiff an, das Team habe "paralysiert" gewirkt.