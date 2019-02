Bin Salman (r) mit Imran Khan (2.v.l) in Islamabad.

Quelle: -/Saudi Press Agency/dpa

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist zu einem Besuch in Pakistan eingetroffen. Er wurde von Ministerpräsident Imran Khan und Armeechef Qamar Javed Bajwa empfangen. Während der zweitägigen Visite wollen beide Länder milliardenschwere Abkommen unterzeichnen.



Die Hauptstadt Islamabad wurde für den Besuch abgeriegelt, auch Handy- und Internetdienste wurden in einigen Teilen blockiert. Der in der Kritik stehende Kronprinz reiste mit einer tausendköpfigen Delegation an.