Dafür habe die Fraktion mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen votiert. "Die Beschlusslage der CDU Deutschland gilt." Zuvor war bekannt geworden, dass Thüringens AfD-Landeschef Höcke in einem Schreiben den beiden Vorsitzenden von FDP und CDU eine "Expertenregierung" mit der AfD oder die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD angeboten hatte. Auch FDP-Landeschef Thomas Kemmerich schloss daraufhin eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut aus.



Bei seiner Wiederwahl zum Fraktionschef im Landtag erhielt der 47-jährige Mohring am Mittwoch in Erfurt nur zwei Drittel der Stimmen, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Nach den dramatischen Verlusten für die CDU bei der Landtagswahl vor anderthalb Wochen und wegen eines parteiinternen Richtungsstreits steht Mohring derzeit erheblich unter Druck. Bei der Wahl am 27. Oktober verloren die Christdemokraten knapp zwölf Prozent der Stimmen und kamen hinter der Linken und der AfD nur auf Platz drei. Bei der konstituierenden CDU-Fraktionssitzung in Erfurt stimmten 14 der 21 Abgeordneten für Mohring, sieben gegen ihn. Vor fünf Jahren war Mohring noch einstimmig als Fraktionschef bestätigt worden.