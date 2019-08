Latif: Ja, das ist Wahnsinn. Die Arktis brennt, kann man fast sagen. Es ist ja nicht nur in Sibirien so, es ist in Alaska, in Kanada. Die Arktis hat sich ohnehin am stärksten erwärmt von allen Weltregionen in den letzten Jahrzehnten und die Waldbrände bringen noch mehr Treibhausgase in die Atmosphäre, sorgen eben für eine zusätzliche Erwärmung. Dann der Ruß, der sich auf die Schnee- und Eisflächen legen kann: Dadurch wird mehr Sonnenlicht absorbiert, und das Ganze kann sich nochmal stärker erwärmen. Stichwort: Meerespiegelanstieg. Die Permafrostgebiete können noch schneller auftauen und es ist gewissermaßen eine Zeitbombe, da riesige Methanvorkommen in die Atmosphäre entweichen könnten und dann nochmal der Erderwärmung einen richtigen Schub geben würden.