Von dem Weltklimagipfel in Kattowitz verspricht sich Mojib Latif hingegen nicht allzuviel. Die Konferenz sei aber von Angfang an nicht als großer Wendepunkt gedacht gewesen, so Latif. Es gehe dort eher um technische Details. Wie kann man den Ausstoß einzelner Länder messen und vergleichbar machen. Wie kann man armen Ländern helfen, die von Klimawandel besonders betroffen sind. Ein Erfolg sei für ihn, wenn man verbindliche Ziele festlegen würde. "Das wird aber nicht passieren, das hat man in Kopenhagen 2009 versucht, das ist da auch schon gescheitert." Es bräuche einfach stringentere Regeln.