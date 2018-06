Militär kontrolliert Rio de Janeiro. Quelle: Leo Correa/AP/dpa

Angesichts der Kriminalitätswelle in Rio de Janeiro hat sich Brasiliens Parlament für eine militärische Intervention in der Millionenmetropole ausgesprochen. Damit übernehmen die Streitkräfte erstmals seit Ende der Militärdiktatur 1985 die Verantwortung für die Sicherheit im Bundesstaat Rio.



In vielen Favelas herrschen kriegsartige Zustände, viele Unschuldige sterben bei Auseinandersetzungen krimineller Banden untereinander und mit der Polizei. Es kommt zu Überfällen auf Touristen.