Willkommen in Twin Peaks. Quelle: Screen Grab/SHOWTIME/dpa

Gute Nachrichten für David-Lynch-Fans: Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York zeigt die komplette dritte Staffel der Serie "Twin Peaks" kostenlos. Normalerweise verlangt das MoMA für Filmvorführungen Eintritt, bei Lynch werde aber eine Ausnahme gemacht, bestätigte ein Museumssprecher.



Die 18 Folgen sollen in drei Sitzungen am ersten Januarwochenende gezeigt werden. Die letzte Staffel sei "etwas total und spektakulär Einzigartiges" und lasse sich "schlicht nicht klassifizieren".