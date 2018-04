Logo des ZDF-Mittagsmagazins ab 3. April 2018 Quelle: ZDF

Das neue ZDF-Mittagsmagazin geht ab dem 3. April in Berlin an den Start. In neuem, zukunftsweisendem Design, aber mit der bewährt erfolgreichen Themenmischung aus Aktualität, Politik, Gesellschaft sowie Sport und Wetter.



Mit dem Umzug nach Berlin rückt das ZDF-Mittagsmagazin in eine größere Nähe zum politischen Pulsschlag der Republik. Neben ersten Berichten und Einordnungen über das Wichtige vom Tage sollen künftig Spitzenpolitiker und Experten live im Studio befragt werden. Aus Berlin zu senden, bedeutet aber auch, näher an der sozialen Wirklichkeit und damit der Lebenswirklichkeit unserer Zuschauer zu sein. Über das berichten, was den Alltag der Menschen bestimmt - auch dieser Aufgabe wird sich das ZDF-Mittagsmagazin in der Hauptstadt mehr stellen.