Das Gerede über abgehängte Räume kann ich nicht mehr hören. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Im Gespräch mahnt Steinmeier eine weitere Förderung ländlicher Regionen an. Die "wachsende Distanz" zwischen dem ländlichen Raum und Städten dürfe nicht größer werden, so der Bundespräsident. Er finde Äußerungen "zynisch", wonach sich die öffentliche Förderung auf Städte konzentrieren solle.



Die Mehrheit der Menschen in Deutschland wohne im ländlichen Raum, sagte der Bundespräsident. Es müsse weiter in Infrastruktur investiert werden, in Straßen genauso wie in Internetverbindungen. Steinmeier kritisierte das zum Teil verbreitete Bild von manchen ländlichen Regionen: "Das Gerede über abgehängte Räume kann ich nicht mehr hören."