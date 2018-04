Laut der Deutschen Bundesbank hält der Konjunkturboom weiter an. Quelle: Axel Heimken/dpa

Streiks und Grippewelle dürften den deutschen Konjunkturboom der Deutschen Bundesbank zufolge im Winterquartal etwas gebremst haben. Die Aussichten seien jedoch weiter gut. Das stellte die Notenbank in ihrem Monatsbericht April fest.



Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft halte an, "auch wenn die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im ersten Vierteljahr 2018 spürbar niedriger ausgefallen sein könnte als in den Vorquartalen". Im Februar ging etwa die Industrieproduktion stark zurück.