Wie selten ist das? Eine partielle Mondfinsternis gibt es öfters - eine totale Finsternis dagegen nicht. So eine wird es erst wieder am 7. September 2025 geben, sagt Stephan Fichtner vom Hamburger Planetarium. Allerdings werde der Mond an diesem Datum "bereits verfinstert aufgehen", so ähnlich wie bei der letzten totalen Finsternis am 27. Juli 2018. Eine totale Mondfinsternis mit allen Phasen wird in Deutschland erst wieder Silvester 2028 zu sehen sein.