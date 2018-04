Monheim: Man muss dringend an vielen Stellen gleichzeitig die Knoten ausbauen. Damit mehr Züge gleichzeitig abgefertigt werden können. Man braucht viele Reaktivierungen dummerweise in den letzten Jahrzehnten stillgelegter Strecken. Man braucht viel mehr S-Bahnähnliche Systeme. Mit vielen neuen Haltepunkten und dichten Taktverkehren. Außerdem braucht man einfachere, kostengünstigere Standards für die Infrastruktur. Das machen die sehr erfolgreichen Stadt-Umlandbahnen in den Regionen Karlsruhe, Chemnitz, Kassel oder Saarbrücken vor.

Und vergessen Sie nicht die Güterbahn. Die ist in Deutschland am schlechtesten aufgestellt, weil sie eigenwirtschaftlich fahren soll. Wohingegen Autobahnen und Dieselkraftstoff für Lkw hochsubventioniert sind. Wir brauchen endlich neue Konzepte für Güter-S-Bahnen und Güter-Regionalbahnen. Denn es sind ja vor allem die Lkw im Güternahverkehr, die die Autobahnen verstopfen.