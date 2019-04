Rund 27 Millionen Euro haben das Land Thüringen und der Bund in den Bauhaus-Monolithen investiert. Er steht an einer besonders exponierten Stelle - manche sagen Bruchstelle - zwischen dem klassischen Weimar und in Sichtweite des ehemaligen sogenannten Gauforums mit seiner trutzigen Architektur. Für dessen Bau waren einst auch Häftlinge des KZ Buchenwald eingesetzt worden. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora plant jetzt eine Dauerausstellung zur Zwangsarbeit an diesem Ort.