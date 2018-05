Bayer will durch die Übernahme noch weiter wachsen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Agrarchemie-Konzern Bayer ist seiner geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto einen weiteren Schritt näher gekommen. Auch Indien stimmte unter nicht näher genannten Auflagen zu.



Bayer will Monsanto für 62,5 Milliarden Dollar (rund 53 Milliarden Euro) kaufen und so zum weltweit größten Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln aufsteigen. Die Wettbewerbshüter einiger Länder, etwa von Russland, haben bereits zugestimmt. Noch steht aber das wichtige Okay der USA aus.