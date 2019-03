Bereits im vergangenen August war Bayer in erster Instanz in einem anderen Fall verurteilt worden. Da ging es allerdings um einen Einzelfall. Nach der heutigen Entscheidung lässt sich ablesen, die Schlinge zieht sich zumindest enger zusammen. Und es gibt in den USA noch Tausende von Klagen gegen Monsanto. Bayer war durch die Übernahme ein hohes Haftungsrisiko eingegangen, was sich jetzt niederschlägt. Auch wenn Nichts endgültig entschieden ist, man musste damit rechnen. In Deutschland und Europa wird die politische Diskussion um das Glyphosat wieder aufleben. Der Kampf um die Deutungshoheit geht weiter.