Hurrikan «Michael». Quelle: Uncredited/NOAA/AP/dpa

Mit großer Wucht ist der Hurrikan "Michael" an der Küste des US-Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Der Hurrikan kam mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum mit. Die Experten warnten vor Sturmfluten von mehr als vier Metern.



Die Behörden hatten zahlreiche Menschen aufgerufen, das betroffene Gebiet zu verlassen. US-Präsident Donald Trump nannte den Sturm ein "Monster". Er will das Katastrophengebiet am Sonntag oder Montag besuchen.