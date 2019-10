Die Montagsdemos in Leipzig waren der Anfang vom Ende für das DDR-Regime. Seit dem 9. Oktober 1989 war klar, die Staatsmacht lässt die Demonstranten gewähren.

Quelle: ZDF

Es hätte böse ausgehen können am 9. Oktober 1989 in Leipzig: Bewaffnete Sicherheitskräfte standen bereit und warteten nur auf einen Befehl der SED-Funktionäre, um loszuschlagen gegen jene Menschen, die sich vor den Kirchen der Stadt versammelten, um für Veränderungen im Land zu demonstrieren. Nach den Friedensgebeten schwoll die Menschenmasse in den Straßen minütlich an. Sogar Familien mit Kindern wagten sich hinaus, obwohl befürchtet wurde, dass die Partei- und Staatsführung gewaltsam gegen die Demonstranten vorgehen könnte. Am 9. Oktober 1989 herrschte "eine unglaubliche Anspannung" in der DDR.