Elke Urban aus Leipzig

Quelle: ZDF

Den ganzen Sommer hatte das DDR-Politbüro in Lethargie vorbeiziehen lassen – nun, am Montag, dem 9.Oktober schien davon in Leipzig nichts übrig. 60 Schuss Munition seien an jeden Uniformierten ausgegeben worden, Blutkonserven lägen in den Krankenhäusern bereit, Betten seien geräumt worden – Gerüchte wie diese, dazu Ansprachen von Lehrern und Vorgesetzten an Schüler und Mitarbeiter sollten wohl die Leipziger abhalten, nachmittags die Innenstadt aufzusuchen. Das blieb nicht ohne Wirkung. "Ich fühlte mich durch meinen Glauben immer behütet", berichtet Elke Urban, "doch an diesem Montag was das anders."



Die Leipzigerin hatte sich mit ihrem Mann seit Wochen immer abgewechselt, einer war montags zu den Demos gegangen, einer war zu Hause bei den Kindern geblieben. Am 9. Oktober eilte Elke Urban aus dem Friedengebet in der Thomaskirche nach Hause, um ihren Mann und ihren 14-jährigen Sohn noch aufzuhalten, doch sie kam zu spät, beide hatten sich schon auf den Weg ins Stadtzentrum gemacht.