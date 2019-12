Der Mainzer Karim Onisiwo (l.) gegen Frankfurts Almamy Toure

Quelle: Torsten Silz/dpa

Der FSV Mainz 05 hat auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer gewonnen. Dank des 2:1-Heimsieges über Eintracht Frankfurt kletterten die 05er auf Platz 12. Für die Eintracht ist es in der Bundesliga die dritte Niederlage in Folge.



Knackpunkt war die Rote Karte für den Frankfurter Dominik Kohr (44.), der Levin Öztunali mit einer Notbremse stoppte. Mainz attackierte nun direkter und mit höherer Geschwindigkeit. In der 58.Minute brachte Beierlorzer Adam Szalai für Mittelfeldmann Danny Latza. Elf Minuten später hatte sich der Wechsel mit Szalais 2:1 ausgezahlt.