Die Bevölkerung der Kleinstadt ist relativ alt. Weiße sind eindeutig in der Mehrheit. Der durchschnittliche Preis für ein Haus liegt in den aktuellen Angeboten bei mehr als vier Millionen Dollar (3,3 Millionen Euro). In die Schlagzeilen kommt Montecito normalerweise vor allem durch prunkvolle Hochzeiten - 1942 heiratete der damals 53-jährige Chaplin hier die 18-jährige Oona O'Neill; nicht ganz so lange her sind die örtlichen Trauungen von Stars wie Kim Kardashian West, Melissa Etheridge oder Jessica Simpson.