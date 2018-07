Die Skyline von Montreal. Archivbild Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die Zahl der Toten während einer Hitzewelle in der kanadischen Provinz Quebec soll auf 54 gestiegen sein. Allein in Montreal soll es laut Gesundheitsbehörden 28 Tote gegeben haben. Die meisten Opfer waren den Angaben zufolge älter als 65 Jahre und hatten gesundheitliche Risiken.



Die Temperaturen waren im Osten Kanadas seit Mittwoch auf mehr als 34 Grad gestiegen - etwa zehn Grad mehr als die in dieser Zeit übliche Höchsttemperatur. Zum Wochenende sanken die Temperaturen aber wieder.