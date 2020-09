Terry Jones

Quelle: AP

Der britische Monty-Python-Komiker Terry Jones ist tot. Das bestätigte sein Agent auf Anfrage. Jones wurde 77 Jahre alt.



Mit Bartschatten, buschigen Augenbrauen und kreischender Stimme verkörperte Terry Jones mit Wonne die weiblichen Quälgeister der Monty-Python-Truppe - beispielsweise in der Bibelfilm-Persiflage "Das Leben des Brian". Jones starb bereits am Dienstag, wie seine Familie mitteilte. Er litt seit mehreren Jahren an einer schweren Demenzerkrankung.