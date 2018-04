Nord- und Südkorea haben Einigung bei atomarer Abrüstung erzielt Quelle: Uncredited/Korea Summit Press Pool/AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zu einem kompletten Abbau seines Atomprogramms bekräftigt. Das geht aus der gemeinsamen Erklärung hervor, die Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In bei ihrem ersten Gipfel am Grenzort Panmunjom unterschrieben.



Moon sprach von einer "neuen Ära des Friedens". Ihr gemeinsames Ziel sei "die vollständige Denuklearisierung". Nach einer Einladung von Kim, will Moon in diesem Jahr noch nach Nordkorea reisen.