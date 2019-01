Eine Löschraupe ist beim Moorbrand auf dem Gelände unterwegs.

Quelle: WTD 91/Bundeswehr/dpa

Als Reaktion auf den wochenlangen Moorbrand nach Waffentests im Emsland will das Ministerium für Verteidigung zusätzliches Löschgerät anschaffen. Auch die Ausbildung der Soldaten soll verbessert werden. In einem Bericht werden zudem materielle, personelle und organisatorische Defizite bei der Brandbekämpfung benannt.



Der Moorbrand hatte sich bei einem Waffentest mit einem Hubschrauber am 3. September entzündet. Endgültig gelöscht worden war er erst am 10. Oktober 2018.