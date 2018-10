Der Moorbrand ist gelöscht. In den nächsten Tagen kontrolliert eine Brandwache der Bundeswehr weiter, ob sich die Glutnester abermals entzünden. Am Wochenende sollen die Temperaturen noch einmal steigen, ein weiteres Risiko will man nicht eingehen. In der Bundeswehr brodelt es weiter - für sie beginnt erst die Aufarbeitung ihres regelrechten Kommunikations-Desasters.