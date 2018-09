Am Donnerstag waren rund 1.000 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Feuerwehrleute der Bundeswehr, zivile Feuerwehren und das Technische Hilfswerk. "Größtenteils brennt es unterirdisch, also im Moor selbst", sagte der Sprecher. Erschwert wird der Löscheinsatz, weil in dem seit 1876 als Übungsgelände genutzten Moor Munitionsreste vermutet werden. Aus Sicherheitsgründen können die Feuerwehrleute das Moorgelände nicht überall betreten.