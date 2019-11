Polizisten räumen Barrikaden von Morales-Anhängern weg.

Quelle: Juan Karita/AP/dpa

In Bolivien haben Anhänger des zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales die Übergangspräsidentin Jeanine Anez zum Rücktritt binnen 48 Stunden aufgefordert. Andernfalls würden sie weitere Straßensperren errichten und wichtige Städte unerreichbar machen, berichtete die Zeitung "El Deber".



Bereits seit dem Wochenende wurden einige Städte per Luftweg mit Lebensmitteln versorgt, weil Kokabauern, die Morales unterstützen, Fernstraßen blockierten. Bei einer Blockade am Freitag waren neun Menschen getötet worden.