Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez, zweite Vizepräsidentin des Senats, bekundete Interesse am vorübergehenden Vorsitz der Kammer. Da Morales' Vize und die Vorsitzenden von Senat und Abgeordneten das Feld geräumt haben, würde Añez gemäß der Verfassung angesichts des Machtvakuums dann an die Staatsspitze rücken. Allerdings war unklar, ob sie den Rückhalt vom Kongress bekommen würde, der von Anhängern von Morales kontrolliert wird. Añez kündigte für Dienstag zudem eine Parlamentssitzung an, in der es um die formale Annahme von Morales' Rücktritt gehen soll. Bald könnte auch eine Neuwahl folgen, sagte sie. Ob die Abgeordneten angesichts des Aufruhrs in La Paz überhaupt zusammentreten können, war allerdings unklar.