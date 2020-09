Evo Morales, Präsident von Bolivien.

Quelle: Juan Karita/AP/dpa

Mehr als sieben Millionen Bolivianer waren am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten für die Jahre 2020 bis 2025 aufgerufen. Der linke Staatschef Evo Morales bewirbt sich um eine vierte Amtszeit in Folge.



Stärkster Herausforderer ist der gemäßigt konservative Journalist und Ex-Präsident Carlos Mesa. Umfragen zufolge bleibt ungewiss, ob Morales einen Sieg in der ersten Runde erreichen kann. Das Wahlergebnis wird für den frühen Montag erwartet.