Darauf haben Männer laut Rollenbild typsicherweise Lust: Rippen und Bauchfleisch vom Schwein. Symbolbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Aus Sicht des Moraltheologen Michael Rosenberger müssen Rollenbilder aufgebrochen werden, um Männern Fleischverzicht schmackhaft zu machen. Allein mit moralischen Appellen seien Menschen nicht dazu zu bringen, weniger Fleisch zu essen, sagte Rosenberger der Zeitschrift "zeitzeichen".



In Deutschland äßen Männer doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Es sei notwendig, Verhaltensmuster zu ändern, die schon in der Kindheit eingeübt würden: "Wir müssen Rollenbilder hinterfragen."