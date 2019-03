Britische Soldaten (vorne) und Demonstranten 1972 in Londonderry.

Quelle: UPI/A0001_UPI/dpa

Ein britischer Ex-Soldat, der am "Blutsonntag" 1972 in der nordirischen Stadt Londonderry beteiligt war, muss sich wegen zweifachen Mordes vor Gericht verantworten. Zudem wird ihm laut Staatsanwaltschaft versuchter Mord in vier weiteren Fällen vorgeworfen. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft gilt als bedeutender Schritt in der Aufarbeitung des Nordirlandkonflikts.



Britische Fallschirmjäger erschossen am 30. Januar, dem "Bloody Sunday" von Londonderry, 13 katholische Demonstranten.