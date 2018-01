Der Mord an Maria L. hatte große Angst in Freiburg ausgelöst. Damals machte die Befürchtung die Runde, dass ein Serientäter in und um Freiburg am Werk ist. Denn nur wenige Wochen nach Maria L. wurde in der Region die Joggerin Carolin G. ermordet. Mittlerweile ist klar, dass zwischen den beiden Taten kein Zusammenhang besteht.